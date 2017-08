"No seguimento das diversas informações que têm vindo a público relativamente à obra da Rotunda da Junqueira, em Cacia", a Câmara de Aveiro refere que "importa esclarecer um conjunto observações relacionadas com a segurança na circulação automóvel e ciclista."



"Objetivamente a obra ainda não terminou, faltando concluir o arranjo paisagístico da zona central, que só acontecerá em setembro, concluir a mudança das infraestruturas aéreas de telecomunicações para as novas infraestruturas subterrâneas (em curso) e a pintura da sinalização horizontal (terminada na passada sexta-feira) na qual estava a pintura da guia lateral de separação da ciclovia da restante faixa de rodagem."



Ainda segundo o esclarecimento, "o cruzamento da Junqueira, também conhecido por cruzamento da Renault, oferece atualmente melhores condições de segurança para todos os modos de mobilidade integrando passeios, pista para ciclistas e reforço de iluminação pública representando um dos primeiros investimentos na Zona Industrial de Taboeira que será complementado por outros que serão desenvolvidos no âmbito dos programas de fundos comunitários para as Áreas de Localização Empresarial do Centro2020."



Em comunicado, a Câmara dá conta de mais investimento em sinalização horizontal. Assim, terá início nos próximos dias pinturas de sinaléticas nas vias junto a paragens de autocarro, um investimento de 21.356 euros, com prazo de execução de 45 dias, abrangrandedo 170 zonas de paragens “Bus Stop” distribuídas por todo o município, "reforçando a segurança rodoviária e dando continuidade à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos."