A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu 296.500 euros em subsídios anuais a 61 coletividades e associações culturais, recreativas, sociais e desportivas do Concelho.



Segundo uma nota informativa, em 2017 há mais oito entidades contempladas com os apoios que aumentaram, no total, cerca de cinco por cento em relação ao ano anterior.



Os clubes e associações desportivas com atividade regular receberam a maior “fatia” dos apoios, 174 700 euros, seguindo-se as bandas de música, com 45 000 euros.



As coletividades da área cultural, recreativa e social foram contemplados com 42 250 euros, os ranchos e grupos folclóricos, com 25 750 euros, e os quatro Agrupamentos de Escuteiros receberam um total de 7000 euros.



Finalmente, aos grupos de columbofilia, caça e pesca foram atribuídos 1800 euros. Para além dos subsídios anuais, a Autarquia apoio atividades e eventos pontuais desenvolvidos pelas associações e coletividades.