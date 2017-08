"Aveiro tem de sair do FAM" - Bloco de Esquerda 08 ago 2017, 12:25 Nelson Peralta, candidato do Bloco de Esquerda, evidenciou hoje "a coerência" da força partidária que representa em matéria de impostos locais em contraponto "ao eleitoralismo e oportunismo" da coligação PSD-CDS-PPM e do PS "ao prometerem exactamente o contrário do que fizeram nos últimos quatro anos".



O Fundo de Apoio Municipal (FAM) aprovado por ambos, notou o cabeça-de-lista, prevê que os aveirenses, nos próximos 20 anos, paguem impostos, nomeadamente, IMI, "no máximo".



Para Nelson Peralta, "o que surpreende é que passados apenas alguns meses" do Programa de Ajustamento Municipal (PMA) entrar em vigor, a direita e o PS "dizem para esquecer tudo isso e vamos sair dentro de dois ou três anos, saimos já".



"Estão a enganar as pessoas, o que inaceitável. O Bloco tinha razão, se dizem que o FAM não presta para as pessoas", criticou.



Lembrou, ainda, a proposta apresentada na Assembleia da República pelo Bloco, para que os municípios possam sair do FAM antecipadamente "sem pagar toda a cláusula de rescisão, sem devolver todo o dinheiro do FAM".



PSD e CDS "impediram" a aprovação e a nível local os candidatos da coligação e do PS "nada disseram, mas agora dizem que querem a saída antecipada. Falharam na defesa das pessoas. Como temos eleições, prometem o contrário que fizeram em quatro meses e não estão comprometidos com uma estratégia".



O FAM para o Bloco "deve acabar quanto antes", comprometendo-se a apresentar uma nova proposta na Assembleia da República. "Fomos o único partido que em Aveiro apresentou propostas alternativas ao FAM", lembrou Nelson Peralta.



O candidato bloquista defende que quando a dívida municipal entrar no limite aceitável em termos legais "Aveiro tem de sair do FAM" e recuperar a sua autonomia de gestão a vários níveis, como a fixação de taxas e impostos.



Sem a necessidade de pagar todo o empréstimo de quase 90 milhões de euros, que "é incomportável".

