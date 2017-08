Tondela na apresentação do Beira-Mar 2017-18 08 ago 2017, 10:58 O Beira-Mar anunciou pelas redes sociais as datas dos primeiros jogos de preparação da nova época sénior. A equipa treinada por Carlos Miguel tem agendados encontros com União de Leiria a 23 de agosto, com o Boavista a 29 de agosto e a apresentação oficial será a 1 de setembro com o Tondela. O Beira-Mar ainda não avançou a data para o regresso ao trabalho do plantel que irá ter como objetivo assumido a promoção ao CNS. A direção oficializou, entretanto , a inscrição de uma segunda equipa no escalão de juvenis B, a treinar por Nuno Costa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

