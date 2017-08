O colégio de Bustos, um dos maiores da região de Aveiro, está a contas com um pedido de insolvência.



O ano letivo que passou tornou evidente a falta de viabilidade financeira e o novo, com financiamento público para 12 das atuais 33 turmas apoiadas, está seriamente em risco.



Os pais e encarregados de educação dos cerca de mil alunos do ensino básico ao secundário (35% dos quais são beneficiários de ação social escolar e 77 alunos possuem necessidades educativas especiais) já foram aconselhados pela administração a acautelar alternativas.



Fundado há 32 anos, o Colégio Frei Gil, como também é conhecido, está ligado à Obra do Frei Gil, tutelada pela Diocese de Coimbra. Formalmente é propriedade da Sociedade de Promoção Social de Bustos, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).



Há oito anos, o estabelecimento de ensino passou a ser gerido pelo Instituto de Promoção Social de Bustos, uma sociedade anónima.



Depois de muitas dificuldades em 2016-17, devido à redução drástica de contratos de associação, a mais recente informação divulgada aos pais e encarregados de educação ainda mantinha alguma esperança, mas não era nada animadora.



Chegaram mais sinais preocupantes: a entidade proprietária avançou no último dia de julho com o pedido de insolvência da sociedade gestora da escola, devido a dívidas relacionadas com a rendas do estabelecimento.



A manutenção das portas abertas só parece ter uma possibibilidade, que será integrar o colégio na rede pública. A autarquia de Oliveira do Bairro e o Ministério de Educação têm mantido contactos, incluindo uma reunião de trabalho com a secretária de estado da Educação, Alexandra Leitão. Mas Para já, sem resultados.



As partes envolvidas, incluindo a associação de pais e encarregados de educação, nesta fase, preferem, por isso, o silêncio.