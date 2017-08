A Câmara de Oliveira de Azeméis assinou protocolos com 10 associações, clubes e juntas de freguesia num montante próximo dos 500 mil euros.



O apoio, destinado à formação e desenvolvimento desportivo bem como à comparticipação financeira de obras nas juntas de freguesia, dá continuidade à aposta da autarquia num associativismo forte promovendo o trabalho das coletividades e instituições.



Os protocolos, segundo a edilidade, "simbolizam a política municipal de apoio ao movimento associativo e à atividade das juntas de freguesia pelo trabalho que fazem no terreno."



O município assinou protocolos destinados à formação e desenvolvimento da prática desportiva tendo sido contemplados o Núcleo de Atletismo de Cucujães, o Atlético Clube de Cucujães, o Sporting Clube de Bustelo e a União Desportiva Oliveirense, este último a receber a maior fatia para a formação desportiva e a promoção do logótipo “Azeméis é Vida”.



No que se refere às juntas de freguesias a comparticipação financeira envolveu um contrato de comodato com a União de Freguesias de Oliveira de Azeméis refletido na cedência de um terreno para a instalação de uma horta comunitária.



Já à junta de freguesia de Cucujães foi atribuída uma verba no âmbito das obras realizadas na sua sede para a instalação de uma biblioteca. Em Ossela, a junta local viu serem comparticipadas as obras efetuadas nas suas instalações e na unidade de saúde.



O projeto do Centro de Estimulação para Pessoas Com Demência, desenvolvido pela Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro, da freguesia de Santiago de Riba-Ul, mereceu da autarquia um apoio financeiro para o desenvolvimento das suas atividades.



A autarquia assinou ainda um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis no âmbito da realização do Dia Distrital do Bombeiro.



O município oliveirense assumiu também a comparticipação financeira com a Federação das Associações do Município de Oliveira de Azeméis (FAMOA) para a realização do carnaval oliveirense, marchas e carnaval de verão.