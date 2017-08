´Aliança com Aveiro´ evita politizar entrega das listas em tribunal, não marcando presença com os principais candidatos 07 ago 2017, 15:06 Jorge Arroteia, mandatário formal da coligação PSD-CDS-PPM, formalizou, ao início da tarde, a entrega das listas conjuntas dos três partidos aos orgãos autárquicos no tribunal de Aveiro sem a presença dos principais candidatos, nem das lideranças partidárias envolvidas. De resto, os presidentes do PSD e do CDS, respetivamente Vitor Martins e Gonçalo Caetano Alves, atuais deputados municipais, não surgem como recandidatos. Cateano Alves é antepenúltimo para a Câmara. A Aliança com Aveiro, ao contrário do que é da ´praxe´ nesta fase do processo eleitoral, preferiu "não fazer disso um ato político", referiu Ribau Esteves, recandidato à presidência da Câmara, lembrando que a sua prática, em seis atos eleitorais, tem sido considerar este procedimento administrativo. Além de Jorge Arroteia, mandatário formal e atual secretário da mesa da Assembleia Municipal, não recandidato, a entrega das listas contou com a presença da atual deputada Maria Arminda, número dois da lista à Assembleia Municipal, indicada pelo CDS, e Tiago Santos, um dos elementos da equipa de apoio administrativo da candidatura conjunta. Discurso direto



"60% dos candidatos são cidadãos independentes, sem filiação partidária, um dado importante e que vai ao encontro da opção que assumimos e que temos vindo a apresentar. O número de candidatas femininas ultrapassa os 40%. A sua composição evidencia uma aposta na continuidade (7 dos 15 primeiros) e na renovação (8 dos 15 primeiros) com pessoas ligadas à gestão de empresas, à educação, à saúde, ao direito, à gestão do território [ver comunicado nas galerias relacionadas]. Lista para a Assembleia Municipal 1 – LUÍS SOUTO DE MIRANDA

53 ANOS | PROFESSOR UNIVERSITÁRIO | INDICADO PELO PPD/PSD

2 – MARIA ARMINDA CORREIA

54 ANOS | PROFESSORA | INDICADA PELO CDS-PP

3 – HENRIQUE DIZ

4 – JOANA LOPES

5 – JORGE GRENO

6 – FILIPE THOMAZ

7 – MARIA INÊS ABREU

8 – MANUEL PRIOR

9 – CASIMIRO CALAFATE

10 – MARIA DA GLÓRIA LEITE

11 – CARLOS ANILEIRO

12 – FRANCISCO FERREIRA

13 – DANIELA MAGALHÃES

14 – FERNANDO CARVALHAL

15 – FILIPE JORGE RAMOS

44 ANOS | GESTOR | INDICADO PELO PPM (independente)

16 – ANA OLIVEIRA

17 – JOÃO BARROS

18 – BRUNO COSTA

19 – EMÍLIA GONÇALVES

20 – ERNESTO BARROS

21 – MARIA CRISTINA VEIGA

22 – FREDERICO TEIXEIRA

23 – ROGÉRIO CACHIDE

24 – SÍLVIA FERREIRA

25 – ALEXANDRE CALEIRO

26 – JORGE GIRÃO

27 – MARISA BRANCO

28 – LIZ DA SILVA

29 – RUI ALMEIDA

30 – ANA PEREIRA

31 – PAULO GUÍMARO

32 – VÍTOR DIAS

33 – VERA VIEIRA

34 – MIGUEL FERNANDES

35 – ANA OLIVEIRA

36 – CLAÚDIA TRINDADE

37 – MÁRIO SANTOS

38 – MARIA TERESA SANTOS

39 – VÍTOR FIGUEIREDO

40 – FILIPE COUTINHO

41 – ANA DIAS

42 – RAFAEL NEVADO

43 – ANA CARVALHO

44 – FRANCISCO FERREIRA NEVES

45 – JOÃO MOREIRA

46 – ANA GARCEZ

47 – SÉRGIO LOUREIRO

48 – CARLOS FERREIRA

49 – SÍLVIA DIOGO

50 – CANDIDO DIAS

51 – TIAGO MAIA

52 – CARLA VIEIRA

53 – SANTOS COSTA

54 – ANTÓNIO CANAS



Lista para a Câmara



1 – RIBAU ESTEVES

50 ANOS | ENGENHEIRO | INDICADO PELO PPD/PSD

2 – JORGE RATOLA

3 – RITA CARVALHO

4 – JOÃO MACHADO

5 – MIGUEL CAPÃO FILIPE

6 – ROSÁRIO CARVALHO

7 – TERESA GRANCHO

8 – PAULO MARQUES

9 – LACERDA PAIS

10 – INÊS MINEIRO

11 – PAULO PÁSCOA

12 – ISMÉNIA FRANCO

13 – JOÃO GABRIEL SANTOS

14 – JOAQUIM LOPES FERREIRA

15 – TÂNIA REIS

16 – GONÇALO CAETANO ALVES

17 – MANUEL ANTÓNIO COIMBRA

18 – LUSITANA FONSECA (corrigido e atualizado às 16:43) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)