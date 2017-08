Atividade “Pés no Sal” no Ecomuseu Marinha da Troncalhada 07 ago 2017, 11:04 A Câmara Municipal de Aveiro promove, nos dias 12 e 19 de agosto, a atividade “Pés no Sal” que irá decorrer no Ecomuseu Marinha da Troncalhada, entre as 9:30 e as 12:30. Nos dias propostos todos podem aproveitar a oportunidade para colocar os pés no sal, bastando para tal aparecer no Ecomuseu Marinha da Troncalhada. Trata-se de uma ocasião única para ver os marnotos a trabalhar, mas, principalmente, para experimentar, na sua companhia, o trabalho de quebrar o sal (juntar o sal para o centro do tanque cristalizador) e de rer (puxar o sal para o tabuleiro do sal). Sempre presente estará um dos técnicos do museu para explicar todo o funcionamento da marinha de sal, em período de safra, sem esquecer a fauna e a flora. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)