A Ciclaveiro, associação pela mobilidade urbana em bicicleta, considera "fundamental" a existências de vias dedicadas na Av. Dr. Lourenço Peixinho, centro de Aveiro.



A intervenção na principal artéria da cidade no âmbito do pacote de projetos PEDUCA contemple a criação de vias dedicadas para bicicleta.



Mas a Ciclaveiro entende que não o deve fazer "numa intervenção que marcará a avenida central de Aveiro provavelmente para as próximas décadas, para além de acarretar graves inconvenientes para a mobilidade."



A proposta em cima da mesa "transmitiria uma imagem de menosprezo pela mobilidade urbana em bicicleta que não se coaduna com o papel de Aveiro como cidade pioneira na promoção da utilização deste modo de transporte activo e sustentável."



A associação lembra que as normas de boas práticas indicam que as vias para bicicleta devem formar uma rede através das principais avenidas das cidades, criando dessa forma condições de conforto e segurança para os utilizadores.



A solução inicial proposta de vias reservadas a veículos de transporte público partilhadas com velocípedes (corredores bus & bici), recentemente apresentada para a Av. Dr. Lourenço Peixinho, "levantaria uma série de importantes inconvenientes principalmente em termos de conforto e segurança para os utilizadores de bicicleta", alerta a Ciclaveiro.



Adicionalmente, esta solução provocaria demoras no trânsito dos veículos de transportes públicos e no de bicicletas aquando das paragens.



"Além de defender a criação de vias unidireccionais para bicicletas de cada lado da avenida, o Ciclaveiro considera também importante que o desenho do espaço rodoviário limite efectivamente a velocidade dos veículos motorizados a 20 ou 30 km/h, no sentido de assegurar condições de segurança para todos os utentes da via e de humanizar esta artéria central da cidade, e essencial que seja garantida a continuidade de percursos cómodos e seguros para peões e ciclistas na rotunda das Pontes em integração com a intervenção para aí prevista também no âmbito do PEDUCA.", refere o comunicado [consultar versão completa nas galerias relacionadas].



No documento enviado à autarquia, o Ciclaveiro manifestou ainda o seu contentamento com a generalidade da intervenção planeada para a Rua da Pêga. Relativamente ao trajecto ciclável entre a Estação e a Universidade, o Ciclaveiro que este deve ser por um percurso central à cidade.