Gestão da maioria CDS "coloca em causa a própria estabilidade financeira do município", acusa candidatura do PSD de Albergaria-a-Velha 07 ago 2017, 00:36 Albergaria-a-Velha está em queda no ranking do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, nota a candidatura de Licínio Pimenta (PSD) à Câmara local.



Em comunicado, os sociais democratas sublinham a descida de 14 lugares no ranking dos municípios de média dimensão em matéria de eficiência financeira em quatro anos.



"Ao longo dos últimos quatro anos, e durante o mandato exercido pelo centrista António Loureiro, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha desceu significativamente no ranking dos municípios de média dimensão com melhor gestão financeira, passando do 15º lugar, em 2013, para o 23º lugar em 2016", lê-se.



A informação está publicada no anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apontando para "valores que colocam em causa a própria estabilidade financeira do município."



No anuário de 2013, recorda o PSD, a avaliação global do mandato autárquico (2009-2013) colocava Albergaria- a Velha em 9º lugar.



"Atualmente, no balanço da gestão efetuada ao logo dos últimos quatro anos, o município de Albergaria aparece abaixo do 20º lugar."



Para o líder da candidatura social democrata, "este resultado apenas vem comprovar que o atual executivo não tem estratégia política e demonstra, sobretudo, a falta de investimento no concelho e o aumento da dívida."



Licínio Pimenta lamenta que "trabalho feito anteriormente esteja a ser desbaratado pelo atual presidente da autarquia, com prejuízos para o futuro das pessoas e para o desenvolvimento económico do concelho e da região." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

