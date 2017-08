Laboratório AlticeLabs@UA com novo concurso de ideias 07 ago 2017, 00:25 Até 22 de setembro, está aberta a segunda chamada a propostas no âmbito do laboratório de investigação e desenvolvimento AlticeLabs@UA. UA_online Poderão submeter projetos para avaliação os professores e investigadores da Universidade de Aveiro.



Os projetos submetidos deverão endereçar temas de R&D e Inovação que sejam do interesse das duas entidades, Universidade de Aveiro e Altice Labs, apresentando um caráter significativamente diferenciador face aos trabalhos de R&D em curso e produtos inovadores existentes no mercado.



O laboratório AlticeLabs@UA foi criado em Julho de 2016 através de protocolo assinado entre a Reitoria da Universidade de Aveiro e a Altice Labs.



O AlticeLabs@UA existe fisicamente nas instalações do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) tendo por objeto o desenvolvimento conjunto de projetos académicos e científicos entre as duas entidades, com foco nas seguintes áreas científicas e tecnológicas ligadas ao: Desenvolvimento de serviços Web emergentes; IPTV e conteúdos digitais; Usabilidade de serviços e aplicações; Experiência do utilizador; Sistemas de experiência colaborativa ou social; Aplicações na área da Internet das Coisas (IoT).

