PSD entregou listas para todos os órgãos autárquicos (Ovarnews) 07 ago 2017, 00:24 O PSD de Ovar entregou, na tarde, 4 de agosto, no tribunal de Ovar, as listas dos candidatos que vão disputar as eleições autárquicas em todos os órgãos do município, no próximo dia 1 de outubro. Num total de 181 candidatas e candidatos, as listas social-democratas são encabeçadas: por Salvador Malheiro para a Câmara Municipal; por Pedro Braga da Cruz para a Assembleia Municipal (ler artigo).

