Aveiro: "Em 2019 baixamos o IMI" - Manuel Oliveira Sousa, candidato do PS à Câmara 05 ago 2017, 23:36 O PS aproveitou, na sexta-feira à noite, a apresentação da lista à Junta de Freguesia de Oliveirinha para lembrar compromissos da atual maioria que estão por passar à prática.



O cabeça-de-lista à Câmara deu "como exemplo" a reabilitação "adiada" da Rua Conselheiro Arnaldo Vidal/Maritona. "Está prometida, é o que se vê. Arrajandíssima. Olhem, comprem jipes", ironizou.



Manuel Oliveira Silva lembrou, também, os problemas ocorridos após a concessão dos autocarros e os relatos que ouviu na Granja, de "hora e meia para chegar a Aveiro".



"Vamos mudar os transportes, têm de ser públicos, ao serviço das pessoas, onde trabalham, para chegar às escolas, quem quiser ir ao cinema. Querem vir à feira e não têm autocarros. É nosso compromisso de honra, alterar ainda em 2017, vamos discutir à mesa com a concessionária", garantiu.



Proposta de baixar IMI não vem de "um daqueles engenheiros de fazer contas" Em Oliveirinha, ficaram ainda os compromissos de "não demorar dois anos a responder a um e-mail" ou, o que tem estado na ordem do dia em Aveiro, aliviar a carga fiscal num dos impostos que mais pesa. "Em 2019 baixamos o IMI", assegurou.



O candidato à Câmara confia nas estimativas financeiras do seu número dois, o vereador João Sousa. "Com o devido respeito, não é um daqueles engenheiros de fazer contas, é um professor universitário, um especialista nesta matéria. Baixamos com base na contas que apresenta", disse Manuel Oliveira Sousa.



Em Oliveirinha, o PS quer "valorizar a agricultura e acabar com o estado da feira, de quase ao abandono". Mas a freguesia, por algumas das características próprias, será levada muito em conta também para a elaboração do plano estratégico 2030. "Indicaremos em Oliveirinha o que queremos para Aveiro municipio, trabalhando de forma concertada. O que é para o bem da cidade, é para o bem de Oliveirinha. Aqui podemos ganhar Aveiro e Oliveirinha ficará mais rica", disse, lembrando que confluem ali "tantos eixos, como a Linha do Norte e várias auto-estradas."



"Uma freguesia abandonada"



As infraestruturas e equipamentos da freguesia estão na primeira linha do candidato à Junta, Simões Rodrigues, que apontou a urgência de reabilitar os recintos desportivos "que estão abandonados e garantir a adequada manutenção das estradas e dos edifícios emblemáticos."



Noutras áreas, propõe, entre outras medidas, um gabinete de apoio e orientação profissional, um grande evento desportivo/musical bienal de juventude ou um serviço de apoio informático ao residente. "Pretendemos que aqueles que nos visitam sintam que chegaram a Oliveirinha, porque é uma freguesia cuidada e não uma freguesia abandonada", disse, reclamando ainda um parque industrial de industrias não poluentes [aceder às intervenções escritas dos candidatos nas galerias relacionadas].

