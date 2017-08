Aveiro deverá figurar numa próxima fase dos municípios a contemplar com apoios para criação de áreas de acolhimento empresarial.



Cinco autarquias vizinhas (Ílhavo, Estarreja, Vagos, Albergaria-a-Velha e Águeda) assinaram no final da semana os contratos das candidaturas para comparticipar grandes investimentos já em curso para atração de novas indústrias.



O Programa de Valorização das Áreas Empresariais também beneficiou a área de acolhimento industrial de Loureiro, no concelho de Oliveira de Azeméis.



Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, informou que as propostas do município estão ainda a ser trabalhadas ´no papel´, embora esteja em crer que é possível garantir verbas disponíveis.



"Não fomos a este aviso de concurso, mas iremos ao próximo, dado que esse trabalho exige mais tempo", referiu o edil eleito pela maioria PSD-CDS.



Nesta altura, a Câmara está de volta da execução do projeto para a área de acolhimento empresarial a criar com a qualificação da atual zona industrial Aveiro Norte (Taboeira).



"Essa nossa zona industrial está no mapeamento e tem uma reserva de fundos comunitários no Centro 2020 de três milhões de euros, o que nos vai permitir um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros", referiu o edil.



O pacote incluirá já a rotunda da Junqueira (obra já executada), a qualificação da Rua dos Ervideiros (nova via estruturante da zona industrial) e a ampliação da zona industrial com lotes infraestruturados.



Em ´stand by´ estão intervenções idênticas de infraestruturação na zona industrial Aveiro Sul (Mamodeiro) e em Eixo/Oliveirinha.



36 municípios do Centro do País contratualizaram no final da semana os apoios para áreas de acolhimento empresarial, que inclui também ligações rodoviárias.



Na região de Aveiro, o Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 avançou com 555 mil euros para a área de acolhimento empresarial da Gafanha de Aquém (Ílhavo), 1,8 milhões de euros para o Parque do Casarão (em Águeda), 370 mil euros para a ampliação da zona industrial de Albergaria-a-Velha, dois milhões de euros para a ampliação do Eco Parque de Estarreja e 1,5 milhões de euros para a expansão do Parque Empresarial de Soza (Vagos).