A Associação Náutica da Gafanha da Encarnação e com o Clube de Vela da Costa Nova vão receber subsídios pontuais da Câmara de ílhavo.



O investimento total é de 13.000 euros. Um valor de 4.000 euros para a Associação Náutica da Gafanha da Encarnação (ANGE) e 9.000 euros para o Clube de Vela da Costa Nova (CVCN) para "fomento e a dinamização da atividade desportiva de acordo com os seus planos de atividades deste ano."



Uma forma de reconhecer a importância do tecido associativo e "o relevante interesse público da sua atividade junto da população."



A Câmara aprovou ainda um subsídio pontual de 2.000 euros à Associação Amigos da Nossa Senhora do Pranto para apoio à produção de flores de plástico e manutenção do arco na decoração as ruas da Zona Histórica da Cidade de Ílhavo.