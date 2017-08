Albergaria-A-Velha com projeto de ntervenção na área dos comportamentos aditivos 05 ago 2017, 10:32 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha celebrou um protocolo de cooperação com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e a Administração Regional de Saúde do Centro para promover "uma cultura de prevenção dos riscos profissionais associados ao consumo de substâncias aditivas."



As três entidades envolvidas comprometem-se a desenvolver projetos nos domínios da sensibilização, da formação, da investigação e intervenção na área dos comportamentos aditivos, promovendo um novo modelo de intervenção em meio laboral.



De forma a conhecer melhor a realidade local, o SICAD elaborou um diagnóstico sobre o consumo de substâncias psicoativas tendo em conta as respostas a um questionário administrado aos funcionários municipais.



Com base nos resultados dos inquéritos, será agora desenvolvido um programa de formação ajustado às necessidades identificadas, bem como sessões de sensibilização junto dos trabalhadores, que incluem a distribuição de materiais informativos. Prevê-se ainda a criação de um circuito de procedimentos e encaminhamentos de funcionários com problemas ligados a consumos de substâncias psicoativas.



"É de salientar que o processo envolve o executivo e os dirigentes do Município, tal como todos os colaboradores, permitindo uma abordagem global a todos os níveis da organização", refere a Câmara.



Para além de Albergaria-a-Velha, o SICAD está a desenvolver ações com outros municípios do País de forma a alterar, a nível nacional, o paradigma de intervenção em meio laboral, centrando-o na promoção da saúde e da segurança no trabalho.

