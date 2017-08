Falta de pessoal nos serviços de alimentação do Hospital da Feira 05 ago 2017, 10:12 Os trabalhadoras do serviço de alimentação do Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, atravessam uma "situação difícil", admitindo avançar para a greve.



A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, após uma recente reunião de trabalho.



"Depois de várias tentativas de por via do diálogo se tentar resolver e atenuar os problemas que se vivem na unidade", através de ofícios para a administração da concessionária UNISELF e de reuniões e ofícios enviados para o conselho de administração do Hospital, "chegou o momento de tomar outras decisões face á ausência de medidas sérias que alterem a situação", lê-se num comunicado.



Em causa, a falta de pessoal, por não substituição de todas as pessoas que se encontram em situação de férias ou baixa médica, "num quadro de pessoal já de si reduzido para as necessidades do serviço."



O que "tem levado a que aconteçam problemas na unidade que atingem situações de grande perigo ao nível da higiene e segurança alimentar, mas também os ritmos de trabalho elevados, lançam cada vez mais trabalhadoras para a situação de baixa médica."



"Acresce a toda esta situação, a falta de equipamentos adequados, a muitos que se encontram obsoletos e também a falta de material, louça e outros.

Porque tudo tem um principio, nesta situação do serviço de alimentação também, a falta de coordenação dos recursos humanos e gestão da unidade, amplamente denunciada á administração da empresa, com a discrição dos factos e procedimentos errados da encarregada, é o fator ainda de maior perturbação, levando a que não existam condições de gestão e coordenação ao nível das diversas secções", adianta o Sindicato em comunicado.



"Perante este cenário preocupante e manifestando grande sentido de responsabilidade", os trabalhadores com apoio sindical decidiram que, a manter-se a falta de medidas, irão avançar com um pré-aviso de greve.

