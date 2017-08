O programa Genius, dinamizado pela associação InovaRia , que opera a partir de Aveiro, vai atribuir mais 30 bolsas de investigação.



Segundo o anúncio de abertura de concurso recentemente publicado pela rede de inovação, as vagas destinam-se a ocupadas em projetos da empresa associada Altice Labs, ex-PT Inovação, com sede na cidade aveirense.



As áreas científicas das bolsas dizem respeito a engenharia informática, multimédia, eletrónica e telecomunicações, assim como ciências de computadores, engenharia informática e computação, sistemas de informação ou afins.



O programa Genius da InovaRia tem a seu cargo a atribuição de bolsas de investigação científica regulamentadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).



O concurso agora aberto para procurar candidatos com talento e capacidades tem como requisitos licenciatura pré-Bolonha ou mestrado com média igual ou superior a 14.



São fatores de preferência bons conhecimentos e experiência com tecnologias informáticas, incluindo bases de dados, business intelligence, aplicações web e interfaces visuais.



O local de desenvolvimento do projeto de investigação é nas instalações da empresa associada Altice Labs, em Aveiro, durante 12 meses, em regime de exclusividade.



A tecnológica do grupo Portugal Telecom tem em curso projetos de ´Big Data Analytics´, ´5G & Redes do Futuro´, ´Serviços Digitais & Plataformas´, ´Cloud, SDN, NFV ´, ´Smart Living, Internet of Things, Smart Objects´, ´Segurança & Privacidade´ e ainda ´Evolução de Redes e Componentes Óticos´.