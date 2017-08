Murtosa desenvolve projeto de requalificação na freguesia do Monte 04 ago 2017, 19:47 O município da Murtosa adquiriu, recentemente, duas propriedades, na freguesia do Monte.



Um investimento de 48.000 euros para integrar no domínio público, permitindo que desenvolver "um projeto de requalificação orgânico-funcional do entroncamento - um dos mais movimentados da freguesia - que possibilite a reorganização dos fluxos de tráfego, bem como a valorização urbanística da zona, com construção de estacionamento, espaços pedonais e áreas ajardinadas.".



Os terrenos estão situadas em frente ao Café Guedes, na entroncamento de confluência da Avenida de Santo António, Rua Guerra Junqueiro, Rua António Vieira Pinto, Rua de Santa Luzia e Rua Chanceler Julião.



"O município procederá, em breve, à demolição das construções existentes, que configuravam um passivo urbanístico, abrindo assim caminho para a citada requalificação desta zona nobre da freguesia do Monte", refere o mesmo comunicado.

