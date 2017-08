A iniciativa “Um Dia Pela Vida” prolongou-se durante quatro meses para "homenagear os que venceram, recordar os que partiram, apoiar os que se encontram a lutar".



A iniciativa "Um dia Pela Vida", promovida pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC), mobilizou 1019 voluntários e seis milhares de pessoas em mais de 112 atividades de sensibilização para a prevenção do cancro e de angariação de fundos.



A comunidade de Ovar reuniu 69 equipas e conseguiu angariar 68.500 mil euros que serão aplicados no apoio a doentes oncológicos e na investigação do cancro.



Cerca de duas mil pessoas participaram em diversas atividades, como espetáculos, venda de artesanato e ´comes e bebes´, com grande destaque para a ´Volta dos Vencedores´ e para a “Cerimónia das Luminárias", o ponto alto e mais simbólico da iniciativa.



Em Portugal o “Um Dia Pela Vida” teve o seu início em Coruche em 2005 e, desde então, já teve lugar por todo o país, de Valença do Minho a Elvas, de Castelo Branco a Ílhavo. Pombal, Guarda e São Pedro do Sul, Marinha Grande foram os mais recentes concelhos da Região Centro que acolheram esta iniciativa.