O candidato socialista fez um balanço positivo da fase de preparação das listas hoje formalizadas em tribunal, acreditando que pode angariar apoio para fazer desmoronar a atual gestão, qualificada como centralista e sem rumo definido.



"O PS já está a ganhar, porque temos um conjunto de pessoas numa perspetiva de colaboração cívica, baseada no trajeto dos ´Diálogos Colaborativos´, em todas as freguesias, de uma maioria silenciosa que quer ter voz na participação e construção de Aveiro", referiu esta tarde.



"Com esta lista", acrescentou Manuel Oliveira Sousa, "ganha a democracia, ganha Aveiro e os aveirenses, que podem ser decisores numa causa pública, que é uma causa comum."



O vereador fez questão de sublinhar um dos compromissos do programa eleitoral. "Estamos determinados a trazer para Aveiro um plano estratégico, com um horizonte até 2030, vamos deixar de fazer coisas de forma casuística, apontamentos aqui e ali, operações de cosmética, resoluções de última hora; queremos algo sustentável com base e realismo, contas bem feitas", adiantou.



Determinante para o futuro comum será "investimento, qualidade de vida, participação através das delegações de competências e serviços de proximidade, como transportes, mas também investir muito nas periferias."



"Deixar que os padrões de centralismo numa pessoa se desmoronem"



Numa segunda nota assumiu a determinação em colocar fim a 12 anos de maioria PSD-CDS, criticando o protagonismo assumido na gestão por Ribau Esteves.



"Quando nos posicionamos é para ganhar, e ganhar Aveiro, trazer um novo centralismo, na qualidade, que Aveiro exige, na inovação, no conhecimento, na liberdade; deixar que os padrões de centralismo numa pessoa se desmoronem, terminar um ciclo do poder local autárquico de engenharia e obras atrás de obras, e catapultar Aveiro para uma cidade onde é possível viver com qualidade e um município com acesso a serviços e, sobretudo, para as pessoas."



Manuel Oliveira Sousa apontou, por último, para a valorização dos trabalhadores municipais para sustentar o pretendido desejo de recolocar Aveiro no mapa.

"É preciso começar logo nos colaboradores mais diretos do município, os que estão ao serviço da Câmara, para, com todos, capitalizar as mais valias para Aveiro em 2030 tornar-se novamente uma referência nacional e no contexto da Península Ibérica", beneficiando de projetos como a linha ferroviária Aveiro - Salamanca ou outro projeto através de eixos rodoviários, "aproveitando a porta para a Europa que já somos" [ler declaração completa por ocasião da apresentação das listas em tribunal, em anexo nas galerias relacionadas].



Depois de Esgueira, a candidatura "Todos Somos Aveiro" avança para a apresentação de mais listas, esta noite em Oliveirinha, com Manuel Simões Rodrigues.

O candidato à Câmara está confiante no resultado a alcançar numa freguesia governada por maioria de direita. "Assistimos a ciclo de mobilização, há aveirenses a querer dar a volta. Vamos fazer apresentações até setembro. Não impomos calendários, acontece dentro da vida própria das comunidades, aproveitam as melhores alturas, a participação passa por estarem todos. Têm autonomia total para dar a melhor visibilidade", explicou.



"As chicotadas psicológicas normalmente passam pelo treinador"



Confrontado quanto à lista apresentada por Ribau Esteves para a recandidatura na Câmara, o líder socialista deixou uma nota para as alterações nos nomes propostos, que ditaram a saída de uma vereadora em funções e a chamada de dois novos elementos para os primeiros efetivos. "É um processo interno em que não nos queremos intrometer, mas normalmente as chicotadas psicológicas passam pelo treinador, de resto compôs-se a lista", ironizou.



A candidatura aproveitou também para iniciar a distribuição do jornal de campanha que teve uma tiragem de 50 mil exemplares. Manuel Oliveira Sousa justificou a opção de chegar a casa dos aveirenses desta forma. "Não precisamos de cartazes gigantes, temos o único cartaz que vale a pena, que são as pessoas, o sentir delas, os ´Diálogos´. É do tamanho dos nossos 80 mil habitantes", referiu.



Candidato à presidência da Assembleia Municipal lamenta "caudilhismo"



Filipe Neto Brandão, candidato à presidência da Assembleia Municipal retomou o desafio ao primeiro candidato da coligação ´Aliança com Aveiro´, estranhando a ausência de resposta.



"Esperamos que a Assembleia Municipal possa cumprir, finalmente, a missão que tem de fiscalizar em condições de democracidade e que a dignifiquem. Atualmente está mal servida", referiu, insistindo numa forma diferente de atribuir tempos de intervenção. E deu o exemplo de Lisboa, onde o maior grupo, com 36 elementos, tem pelo regimento 10 minutos, o mesmo que o presidente da Câmara, e os grupos minoritários três minutos.

"Em Aveiro, temos 61 minutos para o presidente da Câmara, enquanto a alguns grupos da oposição têm 5 minutos. É um fenómeno de caudilhismo que envergonha quem aprovou; espero que o candidato da coligação tenha a verticalidade, desde já, de dizer ao quem vem e se vai ser uma camara de ressonância ou quer um espaço de afirmação democrática, como defendo", afirmou, exigindo ainda que o periodo para eleitores seja colocado no início dos trabalhos, favorecendo a participação, e não no final das sessões.

Lista candidatos à Câmara



1 Manuel Oliveira de Sousa, 50 anos, professor do ensino secundário (atual vereador do PS);

2 João Francisco Sousa, 63 anos, professor do ensino superior, ISCA-UA (atual vereador do PS);

3 Joana Valente (independente), 38 anos, doutorada/investigação em Ciências Aplicadas ao ambiente, na UA;

4 Anabela Narciso Ribeiro (independente), 51 anos, professora auxiliar na Universidade de Coimbra - Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação, com interesse/experiência na área da cultura/teatro;

5 Rui Diniz (independente), 52 anos, professor do ensino básico e secundário, área de desporto, experiência no associativismo;

6 Rui Teixeira, 39 anos, engenheiro;

7 Deolinda Atanásio, 55 anos, professora do ensino básico;

8 Acácio Rodrigues, 56 anos, professor de artes visuais e artista plástico;

9 Romana Fragateiro, 63 anos, professora aposentada;

10 Rosa Venâncio, 56 anos, professora (Politécnico de Viana);

11 Nuno Baptista, 37 anos, engenheiro;

12 Sofia Cunha, 41 anos, engenheira;

13 Pedro Martins, 42 anos, licenciado em contabilidade;

14 Susana Pinheiro, 33 anos, coordenadora técnica;

15 Victor Rocha (independente), 57 anos, militar na situação de reserva;

16 Mariana Lourenço,18 anos, estudante ensino secundário;

17 Gonçalo Fonseca, 42 anos, gestor/empresário;

18 Porfírio Silva, 55 anos, deputado na Assembleia da República.

Lista de candidatos à Assembleia Municipal



1 Filipe Neto Brandão

2 Carlos Picado

3 Ana Maria S Neves

4 Raul Martins

5 Nuno Marques Pereira

6 Marilia Martins

7 Pedro Pires da Rosa

8 Fernando Nogueira

9 Sara Tavares

10 Simões Oliveira

11 Jorge Gonçalves

12 Sílvia Martins

13 Fernando Silva

14 João Amaral

15 Rosa Aparicio

16 Gonçalo Santinha

17 Ricardo Madail

18 Joana Cruz

19 Daniel Ribau

20 Pedro Cardoso

21 Cláudia Melo

22 Jaime Vinagre

23 Cristina Garcia

24 Sérgio Óscar Faria

25 Ivone Lopes

26 Jaime Borges

27 Fernando Rocha Andrade

28 Joana Marisa Ramos

29 Carla Fonseca

30 Paulo Esteves Gaspar

31 Adriana Sofia Oliveira Santos

32 Luis Correia

33 Daniela Santos

34 Gonçalo Costa Barros

35 Ema Oliveira

36 Rita Rocha

37 Paulo Trindade

38 Maria da Piedade Bastos

39 Liliana Silva

40 António Reis

41 Paulo Coelho

42 Ana Raquel Oliveira

43 Rosa Simões

44 Ana Lúcia dos Santos

45 Paulo Abreu

46 Cláudia Oliveira

47 José Marta

48 Amadeu

49 Dora Jorge

50 Bruno Miguel Morgado

51 Carlos Azevedo

52 Regina Alves

53 Domingos Cerqueira

54 Alberto Souto

(em atualização)