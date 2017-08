Plano Educativo Estratégico Municipal de Oliveira do Bairro aprovado pela Câmara 04 ago 2017, 14:00 A Câmara de Oliveira do Bairro aprovou na sua última reunião o Plano Educativo Estratégico Municipal 2017-2021, "documento que servirá como instrumento privilegiado da autarquia para a definição de uma política educativa local."



Um trabalho que envolveu a Universidade de Aveiro ao longo de um ano e meio, tendo sido ouvidas centena e meia de pessoas com responsabilidades na área da educação.



Oliveira do Bairro um dos 13 Municípios que integram, desde 2015, o projeto-piloto “Aproximar”, de delegação de competências nessa área. Para o académico, as autarquias passaram a ter um papel cada vez mais importante na educação e os poderes públicos sentem a necessidade de enquadrar as associações e IPSS’s e todos os agentes locais na sua ação educativa.



Na opinião de António Augusto Neto Mendes, coordenador do estudo, "as câmaras municipais têm de se apetrechar com staff técnico e recursos tecnológicos suficientes para lidar com este acréscimo de responsabilidades na área da Educação, que agora vai do pré-escolar ao 12.º ano (escolaridade mínima obrigatória), acompanhando a vida escolar das crianças desde os 3 aos 18 anos. Estas equipas têm de ter a capacidade de analisar, planificar, avaliar e criticar e devem fazê-lo regularmente, eventualmente através de um observatório local de educação."



O documento identifica três eixos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento educacional do Município de Oliveira do Bairro no período 2017-2021: Formação, Inovação e Coesão Social.

