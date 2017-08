O município de Águeda passou a integrar o Índice Global EFQM de Excelência.



Segundo explica uma nota de imprensa municipal, a autarquia foi convidada a fazer parte de uma nova iniciativa dirigida às empresas e instituições de todo o mundo reconhecidas nos últimos três anos pela norma EFQM (Recognised for Excellence e EFQM Excellence Award).



A Câmara obteve o Certificado do 2º nível de reconhecimento europeu da EFQM – Recognised for Excellence (4 Estrelas).



De acordo com Gil Nadais, líder da edilidade, "trata-se de uma plataforma única para melhorar a visibilidade e a imagem da Câmara de Águeda, como motor de excelência, dentro e além do seu setor de atividade, mostrando o que conseguimos através das nossas ´Jornadas para a Excelência´, incluindo as boas práticas a seguir e aquilo que temos orgulho de partilhar."



O Índice posiciona a Câmara de Águeda como uma organização ativa ou mesmo líder para a excelência no seu setor a um nível global.



"O envolvimento da autarquia nesta iniciativa acarreta um conjunto de vantagens, tais como: divulgação a nível mundial das nossas melhores práticas; participação numa comunidade global EFQM; reconhecimento dentro do setor de atividade da administração pública local, que no caso de Águeda corresponde a Bronze."