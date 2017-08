Miguel Viegas mostrou-se hoje animado com a mobilização da CDU no terreno, ao nível de organização de listas para todos os orgãos autárquicos e contactos com cidadãos, esperando que a fase de campanha mais intensa possa resultar num maior conhecimento das propostas eleitorais para "voto a voto conquistar o grande objetivo que é entrar na Câmara de Aveiro."



O cabeça de lista para a o executivo falava ao final da manhã após a entrega das listas no tribunal de Aveiro [consultar nas galerias relacionadas press com declaração e lista de candidatos].



A abstenção é uma das preocupações do eurodeputado que tenta à segunda vez chegar à vereação. "É muito negativo, vem de trás. Apesar de tudo, acreditamos que as eleições locais podem contrariar isso, porque há um interesse acrescido, contactos mais próximo, dos problemas das pessoas."



Miguel Viegas diz que encontra "alguma perplexidade" nos contactos que tem mantido, "porque as pessoas nem deram pela existência deste mandato, a não ser pelos impostos, que mais do que duplicaram, muito pouco se fez."



O candidato da CDU não quer entrar "na competição do betão", entende que os constragimentos da Câmara impediram "um conjunto de investimentos que seriam necessários.

"A grande falha do executivo, não foi só a falta de recursos, mas, sobretudo, de políticas, de pensar, de estratégia" que, diz, não se vê na mobilidade, na cultura, nas áreas sociais ou juventude para melhorar a qualidade de vida."



Miguel Viegas considera mesmo "que no quadro do desempenho desta autarquia houve uma gigantesca fraude". E explica porquê: "o atual presidente afirmou-se como uma onda nova, prometeu obras que não foram cumpridas, basta ver as propostas dos primeiros 100 dias, e, pior do que isso, sabia que não ia cumprir. Não pode alegar que desconhecia a situação financeira."



Ribau Esteves é acusado de "enganar os aveirenses e, acima de tudo, penalizá-los com acréscimo de impostos, um duplo encargo para os aveirenses, vítimas da troika nacional e da troika municipal."



"Acreditamos que a elevação do debate político também passa por uma Assembleia mais rica e participada"

Já Filipe Guerra, primeiro da lista para a Assembleia Municipal, não deixou passar a oportunidade de criticar a ação da maioria de direita. "Caracterizou-se na relação das forças minoritárias com uma postura autoritária, basta lembrar o regimento, que nos tiraram mais de metade do tempo de intervenção, obrigou o público a intervir no fim das sessões, enfim uma desvalorização do orgão."



O deputado não perspetiva melhorias a avaliar pela intervenção inicial do novo candidato da coligação PSD-CDS-PPM à Assembleia Municipal, Luis Souto. "Consideramos que caminhará mal quando profere declarações a dizer que a Câmara de Aveiro não pode parar para ouvir tudo e todos. Realmente, a Câmara deve escutar os cidadãos, os dirigentes políticos e as associações. Acreditamos que a elevação do debate político também passa por uma Assembleia mais rica e participada, com respeito pelos minoritários."