11 anos a ANDAR assinalados na Linha do Vouga 04 ago 2017, 00:09 Um dos grupos da região mais ativos em atividades de pedestrianismo irá embarcar na viagem do comboio histórico para comemorar mais um aniversário.



Lançado em Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, o ANDAR junta, regularmente, dezenas de entusiastas das caminhadas que percorrem trilhos nos mais diversos pontos do país.



A passagem dos 11 anos, a 16 de setembro, será aproveitada para conhecer melhor o troço ferroviário onde durante muitas décadas circularam velhas locomotivas a carvão, o ´Vouguinha´.



"Aqui tão perto e pouco conhecido. Vamos descobrir um caminho cheio de história", referem os promotores, alertando para a necessidade de acautelar quanto antes as inscrições, atendendo a que os lugares disponiveis são limitados.



Os caminheiros, desta vez, farão a viagem de comboio, com inicio em Aveiro, passagem pelo museu ferroviário de Macinhata do Vouga e visita ao centro histórico de Águeda, ainda a tempo de conhecer a instalação deste ano do The Umbrella Sky (chapéus-de-chuva coloridos).



A CP colocou a circular este verão uma antiga locomotiva diesel com três carruagens dos primeiros anos do século XX. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)