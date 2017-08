A Câmara de Ílhavo aprovou o relatório final do concurso da empreitada de construção do Centro Escolar da Gafanha de Aquém, adjudicada por cerca de 1,1 milhões de euros e com prazo de execução proposto de 14 meses.



De acordo com a edilidade, será constituído por uma Escola do 1º ciclo com quatro salas de aula, um jardim-de-infância com uma sala de aula, bem como por estruturas para prestação de serviços de apoio à família (prolongamento de horário e almoço).



A adjudicação vem no seguimento da aprovação, a 13 de abril passado, pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, da candidatura a financiamento, submetida a 31 de agosto de 2016.

A Câmara de Ílhavo aprovou também a minuta do contrato da obra de conservação, ampliação e outras pequenas construções na EB1 da Marinha Velha, na Gafanha da Nazaré.



Uma obra de 486.011 euros e prazo de execução de dez meses.



"A reabilitação da Escola Básica da Marinha Velha está prevista na Carta Educativa do Município de Ílhavo, visando criar as condições necessárias a um desenvolvimento educativo de qualidade no 1.º ciclo, bem como integrar o Jardim-de-infância da Marinha Velha no mesmo edifício, melhorando dessa forma o serviço prestado ao setor pré-escolar", refere a edilidade em comunicado.



I estabelecimento de ensino remodelado/renovado terá diversas áreas funcionais como quatro salas de aula (1º ciclo), uma sala de atividades pré-escolar, biblioteca, sala de expressão plástica, cozinha/copa, sala polivalente/refeitório, gabinete de professores, sala de atendimento, sala de professores, sala polivalente para o pré-escolar, instalações sanitárias, arrumos e recreio exterior.