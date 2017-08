Câmara de Albergaria-A-Velha destaca "programação eclética, transversal e intergeracional" do Cineteatro Alba 03 ago 2017, 20:51 O Cineteatro Alba atingiu, no final de julho, os 130 mil espetadores desde a sua reabertura, que aconteceu em 2012.



O número deve-se, segundo Delfim Bismarck, vereador da Cultura da Câmara local, à "programação eclética, transversal e intergeracional" em pouco mais de cinco anos de existência.



O Cineteatro Alba reabriu ao público em abril de 2012 após profundas obras de reabilitação.



Em pouco mais de cinco anos, já passaram pelos seus quatros espaços mais de 700 eventos, entre espetáculos de música, dança e teatro, cinema, debates, conferências, entre outras iniciativas.



Em 2016, a taxa de ocupação média foi de 73,41 por cento, a taxa mais elevada dos últimos quatro anos.



Encerrado em agosto, o Cineteatro Alba prepara a programação do último trimestre de 2017. Confirmadas estão as presenças de Luísa Sobral, Maria João e Emmy Curl, na música, e dos atores Miguel Guilherme e Jorge Mourato, no elenco da peça “Dois Homens Completamente Nus”. A abrir a programação, no dia 1 de setembro, terá lugar a apresentação do documentário “Nasci com a Trovoada – Autobiografia Póstuma de um Cineasta”, sobre a vida e obra do

realizador Albergariense Manuel Guimarães.

