A5ª edição do evento em que os ‘Vinhos’ e os ‘Sabores’ demarcam o melhor da região bairradina, apresenta uma novidade: um concurso fotográfico sob o tema ‘O Melhor da Bairrada’.



Assim, até dia 25 de Agosto, todos os que queiram participar podem fazê-lo, individualmente e com o máximo de duas fotografias, a cores ou a preto e branco, originais e inéditas, captadas na região, através do (novo) site da Vinho Grandes Escolhas - em www.grandesescolhas.com.



As fotos vencedoras vão integrar a “decoração” do ‘Bairrada Vinhos & Sabores’, estando expostas no certame. Para além dessa exposição, os vencedores recebem vouchers Rota da Bairrada, nos valores de €500, €250 e €150, para 1.º. 2.º e 3.º prémios, respectivamente, podendo ser trocados por estadas, provas de vinhos, experiências gastronómicas ou produtos locais, com a finalidade de melhor ficar a conhecer a região [ver press completo nas galerias relacionadas].