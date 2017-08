Acompanhamento de crianças no bloco operatório do CHBV já é uma realidade 03 ago 2017, 19:39 Desde o dia 11 de maio 2015, todas as crianças sujeitas a intervenções cirúrgicas no Centro Hospitalar do Baixo Vouga contam com a companhia dos seus responsáveis parentais no momento da indução anestésica e durante o recobro cirúrgico. O Despacho ontem publicado em Diário da República que estabelece como prioridade o reforço do “poder do cidadão no Serviço Nacional de Saúde”, promovendo a “humanização dos serviços”, através da criação de um ambiente favorável à promoção e defesa da saúde. É reconhecido que “a presença dos pais no processo pré-operatório diminui a ansiedade da criança e aumenta a cooperação, o que beneficia a criança em si, os pais e a própria equipa de saúde”. Consciente de que o acesso dos responsáveis parentais ao Bloco Operatório representa um grande passo em termos de estabilidade emocional quer das crianças, quer dos seus responsáveis parentais que, e naturalmente, ficam ansiosos com a perspetiva do ato cirúrgico, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga implementou em 2015 esta medida que é uma aposta na humanização dos serviços e na adoção de modernas abordagens das práticas clínicas e da relação do SNS com os cidadãos. Dentro do Bloco Operatório foi criada uma sala de acolhimento para os responsáveis parentais, que nela permanecem enquanto aguardam o final da intervenção cirúrgica e o posterior acompanhamento na sala de recobro. Para além deste acompanhamento, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga possibilita a todas as crianças e seus responsáveis parentais a possibilidade de efetuarem uma visita pré-operatória, na qual ficam a conhecer as instalações, os elementos da equipa e onde são explicados e demonstrados vários procedimentos que vão acontecer no dia da cirurgia. Foi também elaborado um folheto informativo que integra um conjunto de normas que devem ser respeitadas aquando do acompanhamento de crianças no Bloco Operatório. CHBV Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

