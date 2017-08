A Câmara de Ílhavo garantiu financiamento para uma nova área de acolhimento e inovação empresarial no município.



Segundo um comunicado hoje divulgado, foi recentemente aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO2020) mais uma candidatura nesse sentido.



A futura área de acolhimento empresarial e inovação da Gafanha de Aquém recebeu ´luz verde´ do concurso para operações de acolhimento empresarial para infraestruturação e apoio às empresas, de forma à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços.



"No que se refere ao seu modelo de governação e de valor para as empresas, este assentará num modelo em rede e de cooperação com entidades públicas e associativas, tendo já sido estabelecidos acordos de parceria para esse efeito e que agora importa operacionalizar", refere a edilidade.



A nova área de acolhimento enquadra-se na estratégia da Câmara "para o correto ordenamento industrial e contempla uma forte vocação para as indústrias de nova geração, designadamente as relacionadas com a indústria 4.0.", implicando um investimento elegível de 845.000 euros e em que a componente de investimento elegível (656.357,68 euros) é cofinanciada a 85%, ou seja, em 557.904 euros.