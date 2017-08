Renovação profunda nos candidatos do PSD de Ílhavo retira da lista dois vereadores em funções 03 ago 2017, 13:14 O PSD de Ílhavo divulgou hoje a lista de Fernando Caçoilo para a Câmara local.



Dois atuais vereadores ficam de fora, mais concretamente Paulo Costa (que está a desempenhar funções como diretor de campanha do PSD) e Beatriz Martins.



O número dois será Marcos Ré, que já exerce funções na vereação. Seguem-se nos lugares principais Fátima Teles (educadora de infância), Tiago Lourenço (professor), Ana Castro (licenciada em Gerontologia) e Sofia Corticeiro (biólogo).



"Uma equipa profundamente renovada, que alia a experiência à juventude, o profundo conhecimento da Câmara Municipal e do Município de Ílhavo", assume o PSD de Ílhavo.



Candidatos que permitirão, assegura ainda a estrutura social democrata, "de forma tranquila e segura, sem sobressaltos e sem experiências, mas com energia e criatividade, a boa gestão dos destinos da nossa Câmara e da nossa terra".



O PSD refere que se trata de uma equipa constituída por "pessoas com formação académica, idades e percursos de vida diversos, conhecidas e reconhecidas pela população, provenientes das quatro freguesias do Município de Ílhavo, militantes e não militantes no PSD, mas unidas pelos princípios da social democracia, e acima de tudo pela vontade de bem servir a sua terra e todos os seus munícipes."



E, assim, acredita a concelhia, Ílhavo "continuará a crescer e a desenvolver-se intensa mas equilibradamente, e com uma Câmara Municipal gerida de forma rigorosa, responsável, coerente e sempre ambiciosa."

