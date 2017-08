Aveiro: Porta voz do PSD na Assembleia Municipal com lugar reservado na lista da Aliança Com Aveiro 03 ago 2017, 12:03 Henrique Diz, porta voz do PSD na Assembleia Municipal, vai voltar a integrar a lista da coligação de direita.



O professor universitário, que regressou ao orgão no mandato agora terminar, anunciou que aceitou o convite da Aliança com Aveiro.



Para já, foi oficialmente divulgado apenas o primeiro da lista comum PSD-CDS-PPM, entregue a Luis Souto Miranda.



Jorge Arroteia, do PSD, um dos secretários da mesa, não irá continuar por sua iniciativa. Assim como o presidente da Assembleia Municipal, Nogueira Leite, eleito em 2013.



Exceptuando estas duas saídas, o presidente da Câmara de Aveiro e recandidato, que lidera o processo da Aliança com Aveiro, remeteu a divulgação dos restantes nomes para a apresentação das listas em tribunal, a 7 de agosto.

