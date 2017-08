A geração de bravos homens do mar ao comando dos bacalhoeiros 03 ago 2017, 00:43 O livro "Tributo a Capitães de Ílhavo" apresenta dados inéditos sobre uma das figuras mais emblemáticas dos navios de pesca longínqua.



A pesquisa de Ana Maria Lopes será apresentada a 8 de agosto para assinalar os 80 anos da fundação do Museu Marítimo de ílhavo.



Uma casa que a professora reformada conhece como poucos, não tivesse sido a sua diretora durante largos anos e ainda hoje uma das dinamizadoras da associação dos Amigos do Museu de Ílhavo.



"Já não estava muito para pesquisar fora, queria diminuir um pouco este tipo trabalho, a idade vai avançando, mas arranjei este assunto e aproveitei o imenso arquivo existente no museu", explicou.



Ana Maria Lopes acabou por conseguir reunir informação sobre um um conjunto apreciável de capitães de ílhavo, três dezenas, que nasceram depois de 1870.



"Esta é uma terra de pescadores, de marinheiros, cozinheiros, maquinistas, todo o tipo de tripulantes, mas sobretudo de capitães. Não é por questão hierárquica, é porque foi mesmo", referiu a autora.



Surgiu, então, a publicação em forma de álbum, com fotografias inéditas, fornecidas por familiares. Depois, foi necessário cruzar informação de navios e dos homens, para fazer o percurso marítimo de cada um.



"Estava sujeita aos descendentes que podiam dar informação e material, pretendia chegar aos 37, por ser o número da data de fundação do museu, mas já não foi possível", explicou Ana Maria Lopes.



O trabalho que foi desenvolvendo acabou por suscitar o interesse da direção do Museu Marítimo que para os 80 anos pretendia exactamente um tributo aos capitães.



"Temos aqui um currículo marítimo desenvolvido. São 30 que representam todos os capitães", disse a pesquisadora que foi buscar as memórias de "uma geração de bravos homens do mar, precursores da hegemonia ilhavense no comando de navios da pesca do bacalhau", como se lê na apresentação do livro.



"Aprendi bastante, encontrei coisas que não sabia, ao fazer estes cruzamentos todos, de famílias, dos capitães, alguns ainda me lembro deles. Conferir as fichas do antigo Grémio com notícias dos jornais, no caso do Ilhavense, trouxe revelações importantes", adiantou.



Dos capitães, sabe-se que não era uma tarefa difícil a que desempenhavam sobretudo na pesca longínqua. "Não eram muito queridos, tinham de ter um espirito forte para comandar 30 a 50 homens durante longos meses. Temos bons, maus e médios como em qualquer profissão. Seria, de qualquer forma, o último a deixar o navio em caso de problema e tinha de gerir tudo enquanto andava no mar. Era preciso saber lidar com as tripulações, os seus rapazes, como diziam", sublinha Ana Maria Lopes.



Houve uma época em que a grande maioria dos capitães, em várias Marinhas, eram de Ílhavo, mas sobretudo nos bacalhoeiros. A Avenida dos Capitães, informalmente assim designada, é uma evocação ainda presente no edificado da cidade, com as suas vivendas muito características.

