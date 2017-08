O candidato do PS à Câmara de Aveiro aproveitou o balanço de uma visita ao lugar Montes de Azurva, em Eixo-Eirol, para denunciar compromissos da atual maioria PSD-CDS-PPM por cumprir, garantir alterações aos transportes e redução do IMI, bem como criticar práticas de "centralismo total" na gestão camarária.



"Ficou evidente nos contactos mantidos com moradores, comerciantes, dirigentes associativos e forças vivas o desencanto com promessas, muitas delas eleitorais, sobre promessas apenas para ganhar votos", acusa Manuel Oliveira Sousa citado em nota de imprensa.



Os exemplos apontados dizem respeito a acessibilidades: "A ligação Aveiro – Águeda está como está – e assim vai ficar; a requalificação da EN 230 não passou de umas lombas. É evidente que estes assuntos são prioritários num executivo liderado pelo PS".



A candidatura "Todos Somos Aveiro" assegura que "a EN 230 será requalificada tendo em consideração a verdade (não vamos prometer vias-rápidas!) e realismo que o conhecimento autárquico exige".



Nas áreas da mobilidade e qualidade de vida das pessoas impõe-se, segundo o cabeça de lista do PS, a eliminação de ´pontos-negros´ com recurso a alteração do sentido do trânsito e troços em variante.



No balanço da visita, o líder da candidatura ´Todos Somos Aveiro´ mostra-se sensível aos desejos principais expressos pelos moradores, anunciando, nomeadamente, "a total disponibilidade para resolver as questões dos transportes, ainda este ano, assim como a descida de IMI e de taxas municipais."



"Bom exemplo para perceber como não se deve fazer"

Ainda sobre o lugar dos Montes de Azurva, o PS refere que é conhecido pela sua intensa vivência comunitária de pequeno mas ativo aglomerado urbano dos arredores da cidade, tendo visto, contudo, muitas das suas necessidades, algumas assumidas promessas de programa eleitoral da atual maioria camarária, esquecidas. "Um bom exemplo para perceber como não se deve fazer, infelizmente comum a muitos outros lugares do concelho."

Para Manuel Oliveira Sousa, estamos perante "elementos de descredibilização do poder local, práticas que as pessoas já não aceitam e até condenam" empenhando-se, por isso, "em assumir o exercício do cargo de presidente como factor de afirmação da cidadania, que não existe quando à escala local o centralismo é total".



O candidato à Câmara mostra-se convencido que os aveirenses "já perceberam que a proximidade não se faz com cartazes ou obras de última hora", notando o um "currículo vastíssimo" da maioria em funções.



"Tudo tem o seu tempo. Agora o tempo é outro, é o da participação de todos", apela o comunicado do PS renovando o empenho em "aprofundar a proximidade, com relação pessoal, presença atenta, paciência para ouvir e decidir com os outros", práticas que fazem parte da matriz da candidatura".