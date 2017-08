Instabilidade laboral na PT motiva moção do PCP de Aveiro 02 ago 2017, 19:01 O PCP entregou na Assembleia Municipal de Aveiro uma proposta de moção sobre os problemas laborais na Portugal Telecom e Grupo Altice, pedindo o agendamento para ser discutida e votada na próxima sessão do orgão.



A tomada de posição é assumida "em face da importância da empresa, da sua relevância no concelho, e especialmente pela grave situação em que se encontram os seus trabalhadores".



O PCP propõe que a Assembleia Municipal de Aveiro preste solidaridade com os trabalhadores e com a grave situação laboral na empresa, a braços com despedimentos e agravamento da precariedade. Pede ainda que recomende ao Governo o regresso da PT ao controlo publico [ver requerimento nas galerias relacionadas]. Em Aveiro é conhecida a ameaça de despedimento e quatro trabalhadores foram transferidos para outras empresas, enquanto outros 10 estão agora colocados na unidade de trabalho temproário sem funções.



A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), após inspeção ao local, não prestou qualquer esclarecimento sobre as situações registadas.

