Polis executa mais troços de Via Ecológica Ciclável da região 02 ago 2017, 15:53 A Câmara de Aveiro anunciou hoje que já está em curso a empreitada para construção da Via Ecológica Ciclável (VEC) a cargo da Polis Litoral Ria de Aveiro.



Arrancaram os trabalhos de limpeza e preparação da ligação de acesso do Canal de São Roque ao Cais da Ribeira de Esgueira, seguindo depois pela frente-Ria de Mataduços, Póvoa do Paço e Vilarinho, até à margem sul do Rio Novo do Príncipe.



Segundo a edilidade, trata-se de "uma operação que muito valoriza esta extraordinária zona de relevante interesse ambiental e paisagístico do município de Aveiro."



Este novo investimento complementa o anterior investimento no cais da Ribeira de Esgueira, concluido em novembro de 2015.



Com uma extensão de 48 km, a nova VEC desenvolve-se em dois percursos, um entre Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja, e outro entre Vagos e Mira, representando um investimento de 909.000 euros e prazo de execução de 275 dias.



O troço Aveiro-Albergaria-Estarreja, com uma extensão de 23 km, inicia no Canal de São Roque, em Aveiro e termina no Esteiro de Estarreja, passando pelo Cais da Ribeira de Esgueira, o Cais de Canelas e o Cais de Salreu.



Aproveita caminhos existentes complementados por novos passadiços de madeira sobrelevados, privilegiando o contacto com a Ria.



O troço Vagos-Mira terá 25 km de extensão e inicia-se em Vagos, na ligação do Caminho do Praião aproveita os caminhos rurais existentes ligando à ciclovia existente em Mira (que também será requalificada na presente intervenção).



Com uma estreita ligação à obra da VEC, a Câmara de Aveiro, em parceria com a EDP Distribuição, está a investir cerca de 20.000 euros na instalação da rede de iluminação pública do arruamento do acesso ao Cais da Ribeira de Esgueira, "valorizando a zona e contribuindo para a melhoria das condições de segurança para circulação rodoviária, pedonal e ciclista." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)