Águeda em projeto europeu de promoção da prática desportiva entre pessoas com deficiência 02 ago 2017, 15:17 O município de Águeda viu aprovada a candidatura efetuada ao abrigo do Programa Erasmus+ Sport, Acção "Collaborative Partnership Small Scale", com o projeto "We Bike Together - training and trail mapping in Europe".



Segundo a edilidade, esta candidatura destina-se à promoção da prática desportiva entre pessoas com deficiência física e psíquica, de forma a prevenir a discriminação e exclusão sociais.



Está previsto um investimento global até 50.600 euros num programa que é liderado pela Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi (Itália), da qual o município de Águeda é parceiro.



O projeto "We Bike Together - training and trail mapping in Europe" tem como objetivo promover a inclusão desportiva entre pessoas com com deficiência física e psíquica entusiastas das bicicletas.



Prevê-se o o mapeamento de trilhos/rotas para ciclismo adaptado nos países europeus envolvidos nesta parceria, treino e educação de voluntários, bem como a criação de manuais (em recursos opensource) sobre acompanhamento de pessoas com deficiência durante a prática de ciclismo adaptado. Mas também a promoção da prática do Desporto entre pessoas com deficiência física e psíquica durante um evento internacional final.



O projeto tem uma duração prevista de 24 meses, durante os quais serão desenvolvidos os trabalhos numa calendarização conjunta e integrada.



Para além do município de Águeda, existem dois outros parceiros que fazem parte: Play and train Jugar Y Entrenar (Clube Desportivo de Girona, Espanha) e Natsionalna Sportna Akademiya Vassil Levski (Academia Nacional Desportiva Vassil Levskide Sofia, Bulgária).



O investimento previsto para cada parceiro, incluindo Águeda, é 9.450 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)