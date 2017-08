O Capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Aveiro coordenou ontem, pelas 21:40, uma operação de desencalhe e reboque da embarcação de pesca costeira “Brutimar”, que se encontrava em dificuldades no canal principal na Ria de Aveiro, nas imediações do Terminal de Líquidos, no Porto de Aveiro, devido a avaria nas máquinas, vindo a encalhar numa zona de lodo.



​Após recebida informação do encalhe da embarcação, agentes da Polícia Marítima acorreram ao local de imediato, tendo-se confirmado o encalhe e a ausência de risco para a tripulação e para embarcação.

Tendo em conta as boas condições de tempo e de mar, a tripulação pôde permanecer a bordo da embarcação até à chegada do rebocador, para efetuar a manobra de reboque.



A embarcação desencalhou cerca das 23:30. Após verificadas as condições de segurança para navegar, iniciou-se o reboque para o cais de atracação no Porto de Pesca do Largo, onde a embarcação será sujeita a vistorias técnicas, que habilitem decisão quanto ao regresso à atividade de pesca em segurança.​