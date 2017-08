“Territórios Vinhateiros de Portugal” apresentado na Mealhada 02 ago 2017, 10:24 O livro “Territórios Vinhateiros de Portugal” tem apresentação agendada para dia 8 de agosto, pelas 16:30, na Biblioteca Municipal da Mealhada.



A obra lançada pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) serve de guia das regiões vinícolas portuguesas, incluindo a Mealhada, destacando os vinhos e espumantes, mas também a oferta turística do município.



O livro percorre as diversas regiões vinícolas portuguesas – Bairrada, Verdes, Douro, Dão, Beira Interior, Tejo, Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira – e os municípios vinhateiros.



Identifica os territórios, com a caracterização dos produtos enológicos de cada um deles, mas vai para além do mundo dos vinhos e dá a conhecer um pouco das potencialidades turísticas de cada um dos concelhos.



Na Mealhada, destacam-se os grandes produtores, a marca “Água l Pão l Vinho l Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, mas também as principais festividades e a Mata Nacional do Bussaco.



A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) foi criada a 30 de abril de 2007 e apresenta-se como porta-voz de todos os municípios com vincada tradição vitivinícola.



Desenvolve ações e atividades de interesse comum a todos os seus municípios associados a nível local, nacional e europeu e tem como missão a afirmação da identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios portugueses e dos territórios ligados à produção de vinhos de qualidade. Entre os seus objetivos estratégicos está a valorização do potencial endógeno dos territórios cuja economia, cultura e identidade histórica estão fortemente associadas ao vinho. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

