A Coligação Democrática Unitária. a propósito do reconhecimento de interesse público municipal na regularização de exploração salícola vem esclarecer a sua oposição a este reconhecimento, tomado na Assembleia Municipal de Aveiro de 28 Junho do corrente.



A CDU sobre este procedimento destaca que mais uma vez um elemento de planeamento de organização e espaço público, ao caso do Programa Polis, foi negativamente alterado num processo em que o planeamento do desenvolvimento do Concelho é alterado de forma casuística e ao arrepio de estudos e normas previamente estabelecidos, por forma a absorver um projecto de natureza económica. Num processo em que também se sublinha a excepcional rapidez do mesmo que, ao contrário de outros, teve o respectivo requerimento entrado nos serviços a 14 do corrente, foi aprovado em reunião de Câmara a 17 e ainda aprovado em Assembleia Municipal a 28.



A CDU releva que o território concelhio onde decorre a exploração, devido à sua natureza, está especialmente protegido e tutelado, e que a sua exploração carece de autorização de diversas autoridades públicas, sendo que ainda não foram apresentados os respectivos pareceres positivos destas entidades



A exploração em causa, que vai substancialmente para além do interesse anunciado de produção de sal, e que já está parcialmente em funcionamento, tem já no presente um forte impacto paisagístico e ambiental naquela zona do Concelho, ao arrepio das intenções anunciadas de protecção do salgado. Situação ainda que mais se estranha atendendo à recente inauguração naquela zona do CMIA(centro de interpretação ambiental) obra pública com intervenção camarária e que repete no essencial os objectivos e interesses alegados para o pedido de interesse público.



A CDU considera, e já tinha relevado no seu Programa Eleitoral de 2013, que a protecção da Ria e do Salgado no Concelho são elementos estratégicos no desenvolvimento presente e futuro do deste, bem como elementos históricos de relevância nacional, que devem ser protegidos e dinamizados, através da sua valorização como factor de mais-valia ambiental e paisagística e ainda como elementos relevantes do sector produtivo do Concelho.



Além dos elementos apresentados, a CDU considera que o Turismo no Município pode ser encarado como elemento relevante para a dinamização da economia local e de valorização do Concelho, contudo sublinha a existência de elementos conjunturais no crescimento deste sector que aconselham à prudência em relação a decisões políticas sobre matérias relacionadas com este sector, bem como e fundamentalmente, a necessidade absoluta da sua compatibilização e harmonização com o a Natureza e o meio-ambiente aveirenses, não devendo de forma alguma representar um prejuízo para estes.



A Comissão Coordenadora de Aveiro da CDU

Aveiro, 1 de Agosto de 2017