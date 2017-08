O Ambo Group lança, na região de Aveiro, um ciclo de aulas de defesa pessoal vocacionadas para mulheres que pretende levar a outros pontos de Portugal.



A empresa especialista em formação fundada por Amoro Bento agendou o primeiro curso para a cidade de Vale de Cambra, a 5 de Agosto. Segue-se Sever do Vouga, onde tem sede a 12 de Agosto antes de passar por outras localidades do país.



Os treinos decorrem num período das 14:00 às 18:00 e são dirigidos a todas as mulheres com idade igual ou superior a 14 anos.



"O objetivo" da Ambo Group passa por ajudar a "combater o clima de insegurança em que muitas mulheres vivem e dotá-las de ferramentas eficazes para as defender."



De acordo com o relatorio anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em 2016 foram agredidas em média 14 mulheres por dia. Um total de 100 mulheres por semana e 5.226 mulheres ao fim do ano.



"Os números podem ser ainda maiores se tivermos em conta as mulheres que, por medo ou vergonha, não denunciam situações de abuso e violência", refere a empresa.



O Ambo Group conta levar as aulas práticas pela sua rede de escolas ATMA-Ambo Training Martial Arts espalhadas pelo país e ilhas. O custo é de 15 euros, com direito a quatro horas para aprender as técnicas básicas, sendo priveligiada a vertente prática. No final, será um entregue um certificado de participação.



Amaro Bento, fundador e responsável pela formação, é especialista internacional em defesa pessoal e artes marcias com atividade nas áreas desde 1996. Trabalhou como guarda-costas, segurança de alto risco de pessoas e empresas, incluindo de aviação.