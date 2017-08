A Voz da Floresta do Arouca Geopark 01 ago 2017, 23:17 Voluntários do projeto "A voz da floresta do Arouca Geopark" dinamizaram, durante quinze dias consecutivos, ações de sensibilização e de conservação na área do vale do Paiva e do planalto da serra da Freita. A enxada e a foucinha foram ferramentas utilizadas que permitiram o início da construção de um charco, na área de Cabanas Longas, e o corte de fetos numa plantação de carvalhos no Merujal. No Paiva, os visitantes e turistas enriqueceram o seu conhecimento, ao serem convidados a parar, observar e compreender a importância dos insetos, das rãs e dos cágados.



Margarida Belém, presidente da Direção da AGA - Associação Geoparque Arouca, refere que "este é mais um passo que damos no reforço da identidade do Arouca Geopark. Com este programa de voluntariado, estamos a envolver os cidadãos, demonstrando-lhes que a floresta é, simultaneamente, um recurso fundamental para gerar riqueza e sustentabilidade".



Esta ação de voluntariado, promovida e dinamizada pela AGA, decorreu de 17 a 31 de julho, no âmbito da ação de longa duração 'Voluntariado Jovem na Floresta - Juventude Ativa', ao abrigo do Programa Agora Nós - Jovens Voluntários/as, promovido pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude.

