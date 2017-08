Uma centena de independentes nas listas do PS para orgãos autárquicos de Ílhavo 01 ago 2017, 23:08 O Partido Socialista de Ílhavo aprovou "listas plurais e demonstrativas da abertura à sociedade com que esta estrutura local encarou a preparação do processo eleitoral autárquico."



Dos 152 candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e às quatro Assembleias de Freguesia, cerca de 100 são cidadãos independentes que decidiram aderir ao projeto autárquico liderado pelo Eduardo Conde, informa a concelhia.



"Gente boa do nosso concelho, preparada para assumir a responsabilidade de gerir os destinos do Município, renovada e jovem, capaz de corporizar a renovação da vida política concelhia", refere um comunicado.



Para além de Eduardo Conde, 56 anos, gestor (independente), que concorre à presidência, a lista para a Câmara inclui em segundo lugar Sérgio Lopes, 30 anos, técnico administrativo, que é presidente do PS/Ílhavo.



Sara Pinho (atleta de alta competição, independente), Alfredo Sousa (arquiteto), Diogo Figueiredo (chefe de unidade de produção, independente), Rosa Sardo (jornalista, independente) e Mário Ferreira de Almeida (empresário, independente) completam a lista.

