O professor Pedro Tavares, 49 anos, é novamente candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara de Ílhavo, autarquia onde aquela força partidária não tem qualquer eleito.



O cofundador da associação ambientalista Quercus na região de Aveiro tenta, assim, à segunda, chegar ao executivo, atualmente liderado pela maioria PSD.



Entre as prioridades traçadas, Pedro Marques deseja contribuir para "uma gestão equilibrada e sustentável dos recursos naturais, com particular ênfase para os que são essenciais à vida quotidiana".



Aponta ainda a necessidade de medidas para a criação de emprego, de apoio ao desenvolvimento local, assim como melhorias no ordenamento do território e mobilidade ou a promoção de serviços públicos de qualidade e maior justiça fiscal.