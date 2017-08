Listas com "candidatos jovens a assumirem responsabilidades", na Câmara e Assembleia Municipal, e um projeto que quer ser "o mais aliciante e o mais credível" entre as propostas a submeter aos aveirenses (c/áudio).



Ribau Esteves entendeu apresentar-se ao segundo mandato injetando competências "reforçadas em algumas componentes", o que levou a incluir dois novos candidatos a vereadores (uma jurista indicada como independente pelo CDS que trabalha como assessora da sociedade Polis Ria e o líder local da JSD, gestor financeiro) entre os cinco principais, preterindo unicamente a eleita Raquel Madureira.



"Agradecemos todo o trabalho, mas nesta abordagem de competências que não tínhamos, não contamos com ela em termos de integração na equipa", referiu o cabeça de lista, minimizando eventuais implicações em iniciativas às quais a vereadora surge mais ligada, como a segunda edição dos Techdays, em Outubro.



A precisamente dois meses das eleições, a coligação anuncia que irá partir para trabalhar com "mais profundidade" as propostas eleitorais.



Ainda sem dar voz aos membros da lista camarária, que foram apresentados sábado, o presidente e recandidato garantiu que, rostos novos à parte, irá empenhar-se num "programa de continuidade", beneficiando agora "da casa arrumada e dívida paga".



Ribau Esteves promete manter a intensidade na gestão camarária até ao final do mandato, com inaugurações, embora garanta menos do que as obras concluídas, a lançar concursos de empreitadas (a reunião camarária 9 de agosto irá formalizar vários) e um festival em São Jacinto para uma ponta final em animação.



Declarações feitas na apresentação da sede de candidatura. A lista completa, já estará pronta, mas fica para divulgação pública a 7 de agosto, após a entrega no tribunal.



Eleições na concelhia do PSD sem sobressaltos esperados, o compromisso usurpado pelo PS e o desejo de baixar o IMI travado pelo Governo



Prioridades do próximo mandato: "Um programa de continuidade, mas também de qualificação do território e dos serviços e de inovação, com propostas a apresentar em devido tempo e a recorrer diretamente a fundos europeus. Um município mais capaz e liderante na região".

Eleições no PSD concelhio em fins de Agosto: "Acho que não é gerador de nenhum sobressalto. Na Aliança não vivemos a vida dos partidos, só está empenhada na candidatura autárquica. O presidente Vitor Martins disse que é um ato normal, pressuponho que de lista única."



Última conferência do PS: "Deu-se a ideia que pagamos dívida com o empréstimo e a grande ideia de antecipar o ponto de equilíbrio em dois ou três anos. É falso, nos primeiros três anos pagámos um terço da dívida, pela nossa gestão. A outra questão, é usurpar um compromisso que assumi de atingir o equilíbrio e antecipar algumas das obrigações do Fundo de Apoio Municipal - não é preciso ser professor universitário - para 2021 ou 2020."



Inaugurações e IMI: "Temos muitas obras para inaugurar, vamos escolher algumas. Lançar concursos de obras muito importantes. Gostava muito de baixar o IMI para 0,4, mas a lei não permite, o PS, o PCP e o BE tanto criticam, mas ainda não alteraram a lei para fazerem o que querem."

