Vhils é um dos nomes confirmados para a 2ª edição do festival ESTAU – Estarreja Arte Urbana, de 9 a 17 de setembro.

Estarreja volta a ser invadida por alguns dos melhores artistas urbanos do mundo. A juntar-se ao conceituado artista português, Mohamed L’Ghacham, Ana María e The Empty Belly são os primeiros nomes a ser revelados.



Quase que dispensa apresentações, uma vez que o seu trabalho é reconhecido e está presente praticamente em todo o mundo. Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e territórios como a Tailândia, Malásia, Hong Kong, Itália, Estados Unidos, Ucrânia, Brasil. O artista, internacionalmente conhecido por Vhils, vai estar em Estarreja em setembro para deixar a sua marca no ESTAU e enriquecer o roteiro de arte urbana de Estarreja com a sua linguagem visual única. Ana María atravessa o Atlântico e traz de Porto Rico a inspiração para Estarreja. De Marrocos, chega Mohamed L’ Ghacham, o primeiro africano a juntar-se aos muitos artistas do ESTAU. O português The Empty Belly traz-nos a técnica do pontilhismo aplicada à arte urbana.



Workshops, conversas com artistas e visitas guiadas

Em 2017 pretende-se ir ao encontro de novos públicos, mantendo-se as bases vencedoras de 2016. Workshops, conversas com artistas e visitas guiadas nos últimos dias do certame são para manter. A destacar da programação está a exposição de fotografia de Rui Palha e o projeto com Camilla Watson, que passa pela escrita da história local e do cultivo do arroz. De Lisboa, numa iniciativa que visa abraçar o público com mais de 65 anos, o projeto “A Avó veio trabalhar” pretende conquistar as “avós” e o “netos” de cá. Numa programação que é transversal e atinge diversos públicos, este ano acrescentam-se dois novos momentos: um encontro nacional de urban sketcher e o “Mostruário - uma espécie de feira”, ainda em fase de preparação e que decorrerá no espaço da Biblioteca Municipal.



No decorrer da sessão foi apresentada a imagem do evento para 2017. Lara Seixo Rodrigues, curadora do ESTAU, resume que “basicamente é uma mancha e é daqui que tudo parte. É esta mancha que nos vai apresentando tudo o que vai surgir na edição deste ano”.



Relativamente à convocatória lançada à comunidade para implementação na cidade um projeto artístico a ser executado entre os dias 9 e 17 de setembro, os artistas foram convidados a criar uma obra onde representem ou recriem a identidade da cidade de Estarreja, podendo recorrer a referências históricas, bibliográficas, naturais, culturais e/ou outras. Tendo sido recebidas 8 propostas, já é entretanto conhecida a ideia vencedora, apresentada pelo Halfstudio com a proposta intitulada ´A nossa casa´.



O ESTAU é promovido pelo Município de Estarreja e coorganizado pela autarquia e pela associação Mistaker Maker. Tem curadoria de Lara Seixo Rodrigues e apoio institucional do Turismo Centro de Portugal. Com mais de 30 atividades, a primeira edição do festival pôs a arte urbana a falar com a cidade, com as pessoas e com o património, através de murais, instalações, residências artísticas, exposições, workshops, filmes, conversas, visitas guiadas, música, dança e performances. Transformar a cidade e projetar o território, envolver a população e valorizar o património local são objetivos do ESTAU.