“Clube do Cientista” anima manhãs de domingo no Aveiro Center 01 ago 2017, 10:18 Com o objetivo de “criar pequenos cientistas”, promovendo o gosto pela ciência junto dos mais novos, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro em parceria com o Aveiro Center, criou o “Clube do Cientista”, para crianças a partir dos seis anos. A próxima sessão - "Protocolo bombom" - realiza-se no Aveiro Center, dia 6 de agosto, a partir das 11:00 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)