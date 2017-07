A Gaticão, que é a única associação de proteção animal no concelho de Vagos, recebeu um apoio extraordinário municipal.



A verba de 30.168 euros foi atribuída pelo executivo liderado por Silvério Regalado "com o objetivo da licenciamento do centro de hospedagem sem fins lucrativos de animais existente nas instalações da antiga ETAR na Gafanha da Boa Hora."



A edilidade teve em conta que o cumprimento das novas exigências legais que ditam o fim do abate de animais de companhia "não se pode basear apenas na construção ou alargamento de estruturas para alojamento de animais recolhidos/entregues".



Mas é necessário, também, garantir a transferência destes animais para outros detentores (individuais ou coletivos) sob pena de em mais ou menos tempo, em função do espaço e do número de animais entrados, se esgotar a capacidade de alojamento e dos cuidados a administrar."



A Câmara de Vagos quer dinamizar, por isso, "parcerias" complementando campanhas de adoção, recolha e manutenção dos animais, bem como programas de esterilização, entre outros.



A Gaticão poderá, assim, vir a receber animais recolhidos pelo município, tratar da retirada de animais acidentados/feridos que necessitem de cuidados veterinários urgentes/especializados e colaborar também nas campanhas de adoção de animais abandonados.