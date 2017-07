Ílhavo: Queda de três metros de altura no molhe sul da Barra causou ferimentos a rapariga 31 jul 2017, 19:02 Uma menina portuguesa de 15 anos caiu, inadvertidamente, no molhe sul da barra de Aveiro, pela meia-noite de sábado, juntando-se aos inúmeros casos de quedas naquela zona de circulação pedonal.



"Apesar da aparatosa queda, os ferimentos resultantes foram ligeiros", informou a Capitania do Porto de Aveiro.



Por precaução, a sinistrada foi transportada para o Hospital de Aveiro pelos bombeiros de ílhavo que prestaram os primeiros socorros.



Segundo uma nota de imprensa da Capitania, a criança estava a passear juntamente com a sua família no paredão do molhe sul da barra de Aveiro, quando "ter-se-á distraído e tropeçado no lancil do molhe, acabando por cair em cima do enrocamento de proteção, de uma altura de cerca de três metros."

