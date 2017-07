Chegou ao fim a edição de 2017 do AgitÁgueda, que decorreu durante as três primeiras semanas do mês de julho.



Cerca de 1900 turistas nacionais e 1600 internacionais visitaram o posto de Turismo de Águeda para ficarem a conhecer a cidade do Umbrella Sky Project.



Gil Nadais, presidente da Câmara, agradece o envolvimento dos diversos agentes que tomaram parte no evento que é "uma referência internacional."



O investimento da autarquia, garante o edil, "tem um retorno indireto muito superior para os comerciantes, restaurantes, bares, hotéis, associações locais, entre outros."



O AgitÁgueda contou com mil artistas, cerca 50 espetáculos e 18 Djs nas ruas e na tenda do festival.



Destaque para a inclusão de um programa de promoção de novos artístas, o "Talentos AgitÁgueda" incluindo no Art Festival de Águeda.



"Finalizado o evento mais esperado da cidade, Águeda não deixará de estar nas bocas do mundo e nas lentes das máquinas fotográficas porque os chapéus de chuva vão permanecer nas ruas de Águeda até dia 30 de setembro", refere nota de imprensa.